Кабинет Министров Украины создал Государственную социальную службу Украины. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, сообщает 112 Украина.

Так, Госсоцслужба является центральным органом исполнительной службы, который управляется правительством через Министерство социальной политики и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществляет контроль предоставления социальной поддержки.

Предельная численность сотрудников установлена на уровне 120 человек.

Министерству социальной политики поручено на протяжении двух месяцев внести на рассмотрение Кабмина положение о данной службе.