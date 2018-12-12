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Кабинет Министров Украины создал Государственную социальную службу Украины. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, сообщает 112 Украина.

Так, Госсоцслужба является центральным органом исполнительной службы, который управляется правительством через Министерство социальной политики и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществляет контроль предоставления социальной поддержки.

Предельная численность сотрудников установлена на уровне 120 человек.

Министерству социальной политики поручено на протяжении двух месяцев внести на рассмотрение Кабмина положение о данной службе.
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