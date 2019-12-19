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18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял подразделения ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские оккупационные войска совершили два обстрела вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: в районе населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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