Государство Израиль удивлено ​​решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности антисемитского украинского дипломата Василия Марущинця. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Однако мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение. Мы надеемся, что Верховный Суд Украины увидит истинное лицо этого опасного человека», - говорится в нем.

Посол Государства Израиль решительно осудил любые антисемитские действия, заявления и отрицание Холокоста, особенно общественными деятелями.

«Я еще раз призываю украинских чиновников создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA по антисемитизму», - резюмировал посол.

Напомним, в мае 2018 Министерство иностранных дел уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за нарушения правил этического поведения.

По результатам дисциплинарного производства комиссия МИД пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение присяги государственного служащего и правил этического поведения государственных служащих, и как действия, которые вредят авторитету государственной службы.

Комиссия посчитала, что действия консула несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила уволить его с должности.

В декабре стало известно, что МИД выполнил решение Шестого апелляционного административного суда, вернув Марущинца в свою структуру. Кроме того, дипломату было выплачено сумму среднего заработка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен, что сегодня равняется 9 тысячам долларов США.