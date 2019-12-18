Недавняя замена всего руководства Администрации морских портов только ухудшила ситуацию в отрасли, привела к распространению коррупции.

Об этом рассказал источник в Мининфраструктуры.

«Управление сферой по факту перешло к так называемым «экологам». Их группу возглавляет Сергей Лихачев, сын которого возглавил один из главных подразделений МорАду. Сейчас на все должности в местные органы назначаются близкие к нему люди, такие как А. Фришко, Д. Топчий, Д. Олейник, А. Михальцов и остальные не безвестные коррупционеры, которые во времена власти регионалов «работали» в экологической инспекции и Укрморречинспекции (предыдущий орган МорАдо) и борьбу с которыми в свое время как ни странно возглавлял нынешний премьер-министр Алексей Гончарук», - отметил высокопоставленный собеседник.

По его словам, пока не понятно возвращение старых схем – это самоуправство нынешнего исполняющего обязанности Владимира Божко и заведующего сектором антикоррупции Администрации морпортов, Кулаги Ю.В., «под особым руководством которого продолжается настройка коррупционных схем и кадровые решения МорАду», или это обычная «команда сверху».

«Не прекращаются поборы с судов, моряков и обычных людей, которые обращаются за услугами к администрации, - отметил собеседник. По его информации «теневой контроль над всеми коррупционными схемами при министерстве перешел к другу министра некоего Павла Шевченко».

В Министерстве уверены, что отрасль нуждается в кардинальных изменениях, поскольку преодоление коррупционных схем является ответственностью уже новой команды.