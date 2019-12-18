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17 декабря. Картина дня 66

В течение последних двух дней в нескольких департаментах КГГА проводятся обыски Службой безопасности из-за злоупотребления в пользу третьих лиц.

Об этом сообщает общественное движение «ЧЕСНО» со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую.

«Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц», - отметила она.

По данным издания, под «третьими лицами» имеются виду столичный застройщик Вадим Столар, а также известные «смотрящие» за строительной отраслью братья Горовые.

По состоянию на 18 декабря обыски продолжаются еще в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает.

В отношении должностных лиц департаментов готовят уведомления о подозрении о совершении преступления. 

Среди тех, на кого могут завести дело, и бывшая директор столичного ГАСИ Леся Горобченко, к которой давно были претензии у антикоррупционных активистов.
ForUm

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