В Харькове неизвестные повалили памятник русскому писателю Максиму Горькому, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции утром 18 декабря.
Поваленный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории.
По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней устанавливаются.
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