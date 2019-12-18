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В Чабанах Киевской области конфликт, произошедший между представителями коммунального хозяйства и строителями из-за грязных колес, закончился дракой и стрельбой, сообщает пресс-служба областной полиции.

Для того, чтобы грузовые автомобили не загрязняли асфальтовое покрытие, местные коммунальщики приняли решение не выпускать на дорогу такие авто, пока они не смоют грязь с колес. О своем решении они предупредили руководителей строительства.

Так, работник коммунального хозяйства легковым автомобилем преградил дорогу водителю грузового авто, которое выезжало со строительной площадки с грязными колесами.

Водитель-строитель начал возмущаться и между ними возникла ссора. После чего аодитель грузовика взял в автомобиле травматический пистолет и вернулся продолжить «разговор». В это время на помощь коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили травмы тела. Еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота.

На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений.
ForUm

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