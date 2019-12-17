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Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации бывшей сотруднице «верховного суда ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

В течение трех лет злоумышленница работала в так называемом судебном департаменте квазиобразования, где отвечала за выполнение приговоров украинским пленным.

Затем она вместе с мужем перебралась в Киев. Но выяснилось, что криминал является их семейной традицией. Сейчас муж пособницы террористов находится под стражей за рейдерство.

Юрист успела убежать и сейчас скрывается от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Донбасса.

За преступления против Украины юристке фейкового суда придется отвечать перед судом настоящим. Ей грозит 15 лет за решеткой.
ForUm

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