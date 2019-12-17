По материалам СБУ осуждены двое руководителей незаконного парамилитарного объединения «Украинская народная (национальная) армия», деятельность которой координировали из-за границы.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

«Участники объединения планировали и готовились к захвату административных помещений органов государственной власти, покушениям на жизнь государственных деятелей во время проведения предвыборной кампании 2019 года», - говорится в сообщении.

Они также рассматривали возможность проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Преступные действия злоумышленники планировали осуществить по всей территории Украины.

Во время следственных действий в январе-марте 2019 году у участников незаконной организации правоохранители обнаружили 2 противотанковые гранатометы, 1,5 кг взрывчатки, 2 самодельные взрывные устройства, 7 единиц автоматического и полуавтоматического оружия, 9 пистолетов и револьверов различных систем, более 3000 боеприпасов. Злоумышленники также хранили армейские средства наблюдения и связи, тактическое снаряжение.

Изъятое оружие и боеприпасы, другое специальное оборудование стали вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Сейчас вступил в силу приговор Святошинского районного суда города Киева, решением которого двух руководителей незаконного объединения признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 109, ч. 2, ст. 263, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Во время судебного разбирательства оба фигуранта дела признали свою вину, сотрудничали со следствием и получили условные сроки наказания. Продолжаются мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других лиц, участвовавших в указанной противоправной деятельности.