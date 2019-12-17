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Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент приостановил объявленную им 10 декабря бессрочную голодовку. Об этом он заявил 17 декабря на пресс-конференции в Киеве, сообщает Крым.Реалии.

«В воскресенье (15 декабря, - ред.) блаженнейший митрополит Епифаний просил приостановить голодовку. Я не могу пойти против воли Блаженнейшего и я пообещал, что я прекращу голодовку. Но временно. Если я увижу, что вопрос не будет решаться, тогда я продолжу эту голодовку. И я не буду смотреть ни на чьи обещания, потому что 6 лет обещаний и лживых заявлений от правительства», - сказал архиепископ Климент.

По его словам, 18 декабря правительство Украины должно предоставить первые результаты, которые помогут решить ряд вопросов по крымской епархии.

«На этой неделе состоялись встречи с министром (по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - ред.) Оксаной Колядой. Она дала определенные поручения профильным министерствам до среды подготовить предложения для того, чтобы до конца недели сформировать соответствующее постановление и распоряжение, которые будут подписаны премьер-министром Украины», - добавил Климент.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку 10 декабря у здания Кабмина. Он вышел с плакатом «Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму» и заявил, что начинает голодовку.

На прошлой неделе Климент сообщил, что написал заявление в российскую полицию о краже церковного имущества из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе.

Председатель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний просил президента Владимира Зеленского, Кабинет министров и правоохранительные органы принять меры для прекращения давления на ПЦУ в Крыму.

24 сентября 2019 в управлении российского Министерства юстиции аннексированного Крыма в третий раз отказали в регистрации Украинской православной епархии на полуострове.
ForUm

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