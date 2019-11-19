Оккупационные власти хотят снести в Евпатории храм ПЦУ. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

«Длительное время в аннексированном Крыму грубо нарушается одно из основных прав человека – на свободу совести и религии. На днях российский суд в кассационной инстанции вновь отказался защитить это право от произвола государственных чиновников», - написал он в Facebook.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в г. Симферополе, из которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой «горячей точке» добавилась другая – храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается снести.

«Призываю украинское правительство наконец принять решение, которое, к сожалению, так и не было принято в течение предыдущих лет, для решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе. Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне», - отметил глава ПЦУ.

Также Епифаний призвал российские власти «опомниться и прекратить преступление против законов человеческих и закона Господня».