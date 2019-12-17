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Следователи Государственного бюро расследований задержали следователя одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области во время получения ею неправомерной выгоды в сумме тысячи долларов США. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба Бюро.

По предварительной информации, следователь требовала и получила неправомерную выгоду от физического лица-предпринимателя. За деньги она обещала закрыть уголовное производство, снять арест и вернуть транспортное средство предпринимателю.

Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды в сумме 900 долларов.

Сейчас решается вопрос сообщение задержанной о подозрении и избрание относительной нее меры пресечения.
ForUm

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