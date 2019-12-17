16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял подразделения ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела:

вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

у Шахты Бутовка – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Павлополь – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Широкино – из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

С начала суток боевики один раз обстреливали позиции ВСУ – возле Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь нет.