также в разделеПроисшествия
Под Киевом водитель сбил пешехода и спрятал тело 28
В Ривном к двери предприятия привязали гранату 16
На Тернопольщине произошло ДТП со школьным автобусом, есть жертвы 22
По факту нападения на Ананченко начато уголовное производство 34
Сутки в ООС: 7 обстрелов, ранены 2 военных 10
Нардеп Ананченко заявил, что на него напали двое неизвестных 109
Стало известно имя погибшего на фронте военнослужащего 39
В оккупированном Крыму затонула подводная лодка 50
Двое детей отравились угарным газом во Львовской области 13
В Николаеве при загадочных обстоятельствах найдены мертвыми дальнобойщики 92
В аэропорту Одессы отменили ряд рейсов из-за тумана 18
В Киевской области двое мужчин утонули, провалившись под лед 25
На Донбассе один боец погиб, двое ранены 37
Грабители во время нападения открыли огонь по бойцам КОРД 52
ГБР: Во Львове полицейский предлагал помощь в уклонении от призыва в армию 26
Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один ранен 14
За сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня 14
Спасатели закончили поисковую операцию в одесском колледже 34

Известная певица Ирина Федишин по пути с концерта попала в дорожно-транспортное происшествие.

«Друзья, со мной и моей командой случилось досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости «влетел» в наше авто», - написала она в Facebook.

Певица сообщила, что провела ночь в больнице, но все обошлось травмами средней тяжести и шоком.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги