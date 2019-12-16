Известная певица Ирина Федишин по пути с концерта попала в дорожно-транспортное происшествие.

«Друзья, со мной и моей командой случилось досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости «влетел» в наше авто», - написала она в Facebook.

Певица сообщила, что провела ночь в больнице, но все обошлось травмами средней тяжести и шоком.