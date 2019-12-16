Полиция разыскивает водителя, который совершил смертельное ДТП в Боярке и скрылся с места происшествия.

По данным пресс-службы полиции Киевщины, водитель автомобиля «Mercedes С-220» на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на пешехода и скрылся. В результате дорожного происшествия местный житель получил травмы в виде травматической ампутации нижних конечностей.

Автомобиль без водителя, с характерными для ДТП повреждениями, обнаружили неподалеку. Тело потерпевшего без ног нашли спрятанным на территории гаражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию пропавшего водителя.

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