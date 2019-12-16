К году условно приговорил Измаильский горрайонный суд Одесской области жителя села Матроска, который 9 мая попался с символикой коммунистического тоталитарного режима, сообщает «Думская».

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 УК Украины — «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

9 мая этого года он прикрепил к заднему колесу своего велосипеда флаг красного цвета, на котором были изображены пятиконечная звезда, серп и молот, а также присутствовала надпись на русском языке «Отечественная война». С этой символикой гражданин проехался по улицам Матроски, пока не был остановлен работниками полиции.

Впоследствии он заключил соглашение с прокуратурой о признании вины.