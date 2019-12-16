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Чтобы закончить строительство газопровода «Северный поток-2» в ближайшие месяцы, планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года, сообщает DW.

Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии, сообщил представитель компании-разработчика газопровода Nord Stream 2 AG в субботу, 14 декабря. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря.

Газопровод, строительство которого осуществляется с участием ряда европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим «Северным потоком».

По «Северному потоку - 2» российский газ будет поставляться в Европу, пропускная способность трубы составит 55 млрд кубометров в год.

Напомним, США заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод «Северный поток-2», будут немедленно введены, если строительство не прекратится.
ForUm

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