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США заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод Северный поток-2, будут немедленно введены, если строительство не прекратится.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба во время визита в Вашингтон получил гарантии, что США готовы ввести санкции против Северного потока-2, если строительство не прекратят компании самостоятельно.

 

«Кулеба получил заверения, что санкции, включенные в закон об оборонном бюджете, будут быстрее принятые в Сенате Конгресса США, немедленно подписаны президентом США и внедрены, если компания, которая укладывает трубу Северного потока-2, самостоятельно не прекратит подсанкционную деятельность», — рассказали в правительстве.

Напомним, Украина призвала США принять санкции против компаний, которые прокладывают газопровод из России в Германию Северный поток 2.
ForUm

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