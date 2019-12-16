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«Красные линии» Украины на «нормандском саммите» были четко соблюдены. Об этом в интервью УНИАН рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он отметил, что встреча в Париже была «первой» во всех смыслах, включая «с намациванием позиций». «Ну, очевидно, я так думаю, что Путин и его советники считали (или, скажем, рекомендовали Путину), что новый президент Украины отличается от предшественника. Он новый по умолчанию. Это другой человек, и, наверное, они рассчитывали, что будет какая-то чрезмерная гибкость в решении принципиальных для нас вопросов. Но наши «красные линии» остаются. И они четкие», – заявил Пристайко.

По его словам, на саммите украинская сторона говорила о том, что Украина остается унитарным государством со своей признанной границей, «которую мы должны достичь». «Федерализация не рассматривается. Изменения в Конституцию только в том объеме, как мы описали, что децентрализация предоставляет особые права всем регионам, в том числе и тем регионам, которые находятся за пределами [линии соприкосновения]. Эти «красные линии» остались, и мне показалось, что российская сторона осталась несколько разочарованной такой твердой принципиальной позицией Зеленского и его команды», – добавил министр.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров »нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
ForUm

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