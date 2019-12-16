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За минувшие сутки, 15 декабря, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 1 обстрел вблизи Лебединского - со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

неподалеку Луганского - со станковых противотанковых гранатометов;

дважды у Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;

в районе Хутора Вольного - из автоматических гранатометов;

неподалеку Светлодарска - ииз СПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Зайцево - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 15 декабря, ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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