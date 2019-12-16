За минувшие сутки, 15 декабря, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 1 обстрел вблизи Лебединского - со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 6 вражеских обстрелов:
неподалеку Луганского - со станковых противотанковых гранатометов;
дважды у Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;
в районе Хутора Вольного - из автоматических гранатометов;
неподалеку Светлодарска - ииз СПГ и автоматических гранатометов;
вблизи Зайцево - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 15 декабря, ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.
С начала этих суток, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
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