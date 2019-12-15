В результате артиллерийского обстрела в субботу, 14 декабря, на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук. Об этом сообщили в Бригаде быстрого реагирования Нацгвардии.

«Во время взрыва 21-летний нацгвардеец сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал высшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за побратима», - говорится в сообщении.

За героизм Сергея Михальчука представят к высокой государственной награде.

Напомним, вчера в зоне проведения боевых действий, несмотря на режим тишины, боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два получили ранения.