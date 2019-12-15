также в разделеПроисшествия
В оккупированном Крыму затонула подводная лодка 16
Двое детей отравились угарным газом во Львовской области 9
В Николаеве при загадочных обстоятельствах найдены мертвыми дальнобойщики 27
В аэропорту Одессы отменили ряд рейсов из-за тумана 15
В Киевской области двое мужчин утонули, провалившись под лед 16
На Донбассе один боец погиб, двое ранены 34
Грабители во время нападения открыли огонь по бойцам КОРД 44
ГБР: Во Львове полицейский предлагал помощь в уклонении от призыва в армию 25
Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один ранен 12
За сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня 13
Спасатели закончили поисковую операцию в одесском колледже 34
ООН: С начала года на Донбассе погибли 26 гражданских 15
Неизвестные сорвали сессию Львовского горсовета 26
В сгоревшем одесском колледже нашли тела еще 3 человек 70
Штаб: РФ не выполняет обязательства по прекращению огня, ранены 2 военных 62
Число погибших в результате пожара в одесском колледже возросло до 13 человек 20
На Киевщине мужчина обстрелял авто полиции, введена операция «Гром» 59
«Слуга народа» госпитализирован после драки в Раде 48

В результате артиллерийского обстрела в субботу, 14 декабря, на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук. Об этом сообщили в Бригаде быстрого реагирования Нацгвардии.

«Во время взрыва 21-летний нацгвардеец сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал высшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за побратима», - говорится в сообщении.

За героизм Сергея Михальчука представят к высокой государственной награде.

Напомним, вчера в зоне проведения боевых действий, несмотря на режим тишины, боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два получили ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2709 грн.
6
Теги