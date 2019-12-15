В зоне проведения боевых действий, несмотря на режим тишины, боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два получили ранения.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Обстрелы прошли неподалеку Авдеевки, Красногоровки, Песков, Павлополя, Новолуганского, Зайцевого и Травневого.
С начала суток боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского.
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