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Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева накануне официального визита президента Владимира Зеленского в Азербайджан.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы Азербайджана.

«Гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу, 1980 года рождения, 12 декабря 2019 года был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 декабря Исаева поместили в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Азербайджана. Это произошло на основании решения Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили о загадочном исчезновении блогера в Киеве.
ForUm

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