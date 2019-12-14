Российские военные провели «воздушный бой» над оккупированным Крымом. Об этом сообщает Крым. Реалии.

Сообщается, что российские военные подняли по тревоге звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2. По замыслу учений, их направили на перехват военных самолетов условного противника, которые нарушили «воздушную границу Российской Федерации».

«В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены», - сообщили на Черноморском флоте.

Также сообщается, что в ходе учений российская сторона отработала взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирования и ухода от средств поражения условного противника.

Напомним, в Кремле советуют Зеленскому пожимать руку Путину и не упоминать Крым.