также в разделеПолитика
В МИД РФ допустили, что следующего «нормандского саммита» может и не быть 8
СМИ: В Париже Путин привел в комнату с Зеленским, Меркель и Макроном вооруженного охранника 16
Журналист: Нет никаких «новых лиц», «зеленые» действуют теми же методами, что и Порошенко 22
Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира в РФ сериала «Слуга народа» 34
Пристайко: Украина готова к серьезным компромиссам для обмена удерживаемыми лицами 28
Песецкий: Обыски в офисе Медведчука – это акция по устрашению оппозиции 15
Авторитетное СМИ Италии: Почти 74% жителей Донбасса хотят видеть во власти Медведчука 21
Французский политик: Как примирились Германия и Франция, так и страны Восточной Европы должны помириться с РФ 19
Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали 25
Зеленский опроверг информацию об интервью российскому телеканалу 16
Зеленский о деле против Порошенко за «Минск»: Я бы не подписал такие условия 28
Верховный суд Великобритании перенес решение по «долгу Януковича» 57
ТОП-100 самых влиятельных людей Украины в 2019 году 48
Трамп упрекнул ЕС из-за недостаточной помощи Украине 27
Зеленский предложил Раде упростить получение украинского гражданства 51
СМИ: Вашингтон согласовал назначение Ельченко послом Украины в США 21
Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО 19
Зеленский: Мы можем договариваться с РФ, но это будет нескоро 42

Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности пожать руку Владимиру Путину, если тот вернет Донбасс и Крым, сообщает УНИАН.

«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме. Это точно можно сказать», - сказал Песков. Что касается Донбасса, как заявил спикер Кремля, «нужно не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности».

«Потому как тогда можно будет всем друг другу пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой «внутриукраинский конфликт», - заявил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что пожал руку президенту РФ во время «нормандского саммита» в Париже 9 декабря и готов это сделать и 10, и 100 раз, если будут возвращены Украине временно оккупированные Донбасс и Крым.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги