Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности пожать руку Владимиру Путину, если тот вернет Донбасс и Крым, сообщает УНИАН.

«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме. Это точно можно сказать», - сказал Песков. Что касается Донбасса, как заявил спикер Кремля, «нужно не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности».

«Потому как тогда можно будет всем друг другу пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой «внутриукраинский конфликт», - заявил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что пожал руку президенту РФ во время «нормандского саммита» в Париже 9 декабря и готов это сделать и 10, и 100 раз, если будут возвращены Украине временно оккупированные Донбасс и Крым.