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Сегодня, 14 декабря, в аэропорту Борисполь пограничники не пустили российскую журналистку за нарушение украинского законодательства.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Во время пограничного контроля гражданка отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники установили, что был факт незаконного въезда/выезда в ВОТ АР Крым, что потом подтвердила и сама журналистка.

В частности, на ее странице в соцсети нашли фото с обозначением «российского Крыма».

«За нарушение требований Закона Украины Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года», — сообщили в ГПС.

Напомим, 12 декабря съемочная группа российского пропагандистского телеканала Минобороны РФ «Звезда» приехала в Киев.
ForUm

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