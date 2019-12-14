Сегодня, 14 декабря, в аэропорту Борисполь пограничники не пустили российскую журналистку за нарушение украинского законодательства.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Во время пограничного контроля гражданка отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники установили, что был факт незаконного въезда/выезда в ВОТ АР Крым, что потом подтвердила и сама журналистка.
В частности, на ее странице в соцсети нашли фото с обозначением «российского Крыма».
«За нарушение требований Закона Украины Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года», — сообщили в ГПС.
Напомим, 12 декабря съемочная группа российского пропагандистского телеканала Минобороны РФ «Звезда» приехала в Киев.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время