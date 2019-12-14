Правоохранители уличили во взяточничестве инспектора главного управления Национальной полиции Львова.

Как сообщили в Госбюро расследований, он предлагал за деньги свое содействие в уклонении от воинского призыва.

Согласно данным следствия, полицейский обещал местному жителю сделать для него медицинские документы, которые позволили бы избежать службы в армии.

Свои услуги он оценил в 3 тысячи евро.

Оперативники задержали инспектора непосредственно во время получения им указанной суммы.