также в разделеОбщество
13 декабря. Картина дня 11
В СБУ объяснили, как российские пропагандисты попали в Украину 25
Подозреваемая по делу об убийстве Шеремета говорит, что даже не знала, кто это 26
Суд отказал в отводе судьи Вовка по делу Кузьменко 17
Тяжба вокруг одесского глубоководного выпуска: дело «пошло на новый виток» 23
Скандального полковника Ноздрачева отстранили от исполнения обязанностей 17
ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю «Банка Михайловский» 15
Дело об убийстве Шеремета: судье Вовку снова заявили отвод 26
Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета заявил отвод судье Вовку 20
В Управлении ГосЧС Одесской области повели обыски 11
Швейцария продлила заморозку активов Януковича 16
Убийство Шеремета: Дугарь отправили под домашний арест 68
Укроборонпром продолжает собирать в руководстве коррупционеров 40
В ДШВ дали положительную характеристику Дугарь 26
Суд признал Сытника виновным в коррупции 59
Эксперт: Есть все основания привлечь Кличко к ответственности по делу «Укрбуда» 30
Назван предполагаемый организатор убийства Шеремета 155
Командование ССО отреагировало на задержание Антоненко 43

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в страну-агрессор комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и Ан-74, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы пресекли попытку нелегального вывоза за пределы Украины товаров двойного назначения. Установлено, что злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту «Киев» (Жуляны).

По информации спецслужбы, оборудование дельцы планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ. Груз через третьи страны должен был поступить «клиентам» из страны-агрессора. Во время проведения спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта «Киев», а также обысков в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которая доказывает планирование противоправных поставок.

Непосредственному исполнителю сделки следователями СБУ осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги