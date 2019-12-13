Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями бывшему исполняющему обязанности председателя правления ОАО «Банк Михайловский», что привело к убыткам Фонда гарантирования вкладов физических лиц на сумму 870 млн гривен, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый безосновательно заключил кредитные договоры и за один день перечислил более 870 млн грн на счета 8 юридических лиц, понимая, что предоставленные кредитные средства не будут возвращены. Такие действия должностного лица привели к включению ОАО «Банк Михайловский» в категорию неплатежеспособных, введению в банк временной администрации и началу процедур возмещения вкладчикам банка средств за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Действия должностного лица нанесли ущерб Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 870 млн гривен.

Сейчас продолжается расследование других эпизодов преступных действий бывшего руководства банка, что в общем привело к убыткам Фонда гарантирования вкладов физических лиц в размере более 2 млрд 400 млн гривен;

Также проверяется возможная причастность других должностных лиц и владельцев Банка к совершению указанного преступления.