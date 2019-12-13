Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 4 миллиарда гривен, или на 3,8%, - до 110,1 миллиарда гривен.



Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, объем вложений нерезидентов в государственные бумаги, по сравнению с началом года, вырос на 103,7 миллиарда гривен, или более чем в 17 раз, передает УНИАН.

Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла почти до 14%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.