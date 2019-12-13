В заключительном матче группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на «Олимпийском» принимало швейцарский «Лугано». Для выхода в плей-офф киевлянам нужна была только победа, однако подопечные Алексея Михайличенко завершили матч вничью, сообщает УНИАН.

В первом тайме «Динамо» владело преимуществом, но воплотить его в перевес в счете не смогло. Лучший момент у киевлян упустил Артем Беседин, который из пределов вратарской замыкал прострел Виталия Миколенко, но пробил над перекладиной. А перед самым перерывом «Динамо» пропустило - одна из редких атак «Лугано» завершилась подачей от лицевой и точным ударом головой в исполнении Марко Араторе.

Во втором тайме стопроцентный момент у ворот «Лугано» возник после того, как Виталий Буяльский переправлял мяч в дальний угол, но попал в штангу, после чего сфера вылетела в поле. До конца матча динамовцы создали еще несколько моментов, но ушли от поражения лишь в компенсированное время - обводящим ударом из пределов штрафной отличился Виктор Цыганков.

По итогам группового этапа «Динамо» набрало 7 очков и заняло третье место в группе В.

В плей-офф вышли «Мальме» (11 очков) и «Копенгаген» (9 очков). «Динамо» во второй раз в истории выступлений в Лиге Европы не сумело выйти в плей-офф турнира.