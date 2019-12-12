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Национальный банк Украины на пятницу, 13 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,56 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года, сообщает УНИАН.

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 12 декабря, на уровне 23,60 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 13 декабря установлен на уровне 26,24 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,54/23,57 грн/долл., к евро - на уровне 26,19/26,22 грн/евро.
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