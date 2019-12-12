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За 10 месяцев 2019 года переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составили $9,7 млрд. К концу года Нацбанк ожидает около $11,5 млрд.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб во время представления решения НБУ по учетной ставке 12 декабря, передает hromadske.

«Относительно частных переводов из-за границы, пока актуальна цифра за 10 месяцев — это 9,7 млрд долларов. Это почти как в прошлом году: тогда было на 7% ниже. К концу года мы ожидаем $11,5 млрд», — сообщил Сологуб, отметив, что такая тенденция свидетельствует о замедлении темпов миграции из Украины.

Он также отметил, что с начала года иностранные компании, работающие в Украине, выплатили своим владельцам около $3 млрд, что не свидетельствует об оттоке капитала, ведь эта сумма соответствует показателям предыдущего года.

 
ForUm

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