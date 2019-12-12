Полицейские управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области, разоблачили преступную деятельность группы лиц в Бершадском районе, которые занимались трудовой эксплуатацией людей, заставляя безвозмездно работать на пилораме, сообщает пресс-служба Нацполиции.

11 декабря организатора махинации задержали с привлечением спецподразделения КОРД.

Как сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос, полицейскими установлено, что владельцы пилорамы, супруги в возрасте 44 и 42 года, незаконно удерживают на предприятии людей, заставляют их бесплатно работать, применяя психологическое давление и физическое насилие.

Люди работали на закрытой территории их контролировал надзиратель.

Следствием установлены два человека, которые вербовали для владельцев пилорамы рабочих. Обычно работу предлагали людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, не имели постоянного места жительства. Обещали достойные условия проживания и заработную плату в размере 5000 гривен. Однако за тяжелый труд пострадавшие денег не получали, а лишь скромные продукты.

На момент прибытия полицейских на территории пилорамы находилось семь рабочих, большинство из них не имели документов. Труд мужчин здесь незаконно использовали в течение нескольких месяцев.

По месту жительства и месту работы задержанных проведен ряд обысков, изъяты вещественные доказательства.

Документирования преступной деятельности группы осуществляется в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.149 УК Украины (торговля людьми). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Расследование продолжается.