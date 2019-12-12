РФ не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров «нормандской четверки» во Франции, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что 11 декабря вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:

дважды неподалеку Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского и дважды у Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получили двое военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров »нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.