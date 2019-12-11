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Президент Украины Владимир Зеленский сократил предельную численность сотрудников Государственного управления делами до 155 человек.

Соответствующий указ №895/2019 от 11 декабря обнародован на сайте ОП. 

Документом признается утратившим силу указ президента от 2012 года, который устанавливал численность сотрудников ГУД в количестве 165 человек. 

Также указом утверждена предельная численность сотрудников ГУД в количестве 155 человек.

 
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