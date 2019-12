Шведский политик, дипломат, экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт предостерег Владимира Зеленского от безосновательных преследований пятого президента Украины Петра Порошенко.

В Twitter Бильдт прокомментировал сообщения об открытии ГБР уголовного производства в отношении Порошенко по поводу Минских договоренностей, которое было инициировано одним из соратников Виктора Януковича Андреем Портновым.

This is Ukraine at its very worst. Yanukovich put Tymoshenko in prison on trumped up charges, and now Zelensky seems to be aiming at doing the same. Shame! https://t.co/VafWadPSpx