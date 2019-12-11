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Шведский политик, дипломат, экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт предостерег Владимира Зеленского от безосновательных преследований пятого президента Украины Петра Порошенко.

В Twitter Бильдт прокомментировал сообщения об открытии ГБР уголовного производства в отношении Порошенко по поводу Минских договоренностей, которое было инициировано одним из соратников Виктора Януковича Андреем Портновым.

 


 

 

Он отметил, что президент Зеленский в борьбе с политическими оппонентами идет путем Януковича.

«Украина в своих худших чертах. Янукович посадил Тимошенко по сфабрикованному делу, а теперь Зеленский, похоже, хочет повторить его шаги. Позор», – написал он.

Как сообщал ForUm, 10 декабря Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной государственной измены пятого Президента Украины Петра Порошенко при подписании им Минских соглашений (по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины).

Расследование инициировано после обращения бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Ранее ГБР начало расследование 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. В большинстве из них заявителем выступает Портнов.
ForUm

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