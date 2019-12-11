Шведский политик, дипломат, экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт предостерег Владимира Зеленского от безосновательных преследований пятого президента Украины Петра Порошенко.

В Twitter Бильдт прокомментировал сообщения об открытии ГБР уголовного производства в отношении Порошенко по поводу Минских договоренностей, которое было инициировано одним из соратников Виктора Януковича Андреем Портновым.

This is Ukraine at its very worst. Yanukovich put Tymoshenko in prison on trumped up charges, and now Zelensky seems to be aiming at doing the same. Shame! https://t.co/VafWadPSpx — Carl Bildt (@carlbildt) 10. prosince 2019





Он отметил, что президент Зеленский в борьбе с политическими оппонентами идет путем Януковича.

«Украина в своих худших чертах. Янукович посадил Тимошенко по сфабрикованному делу, а теперь Зеленский, похоже, хочет повторить его шаги. Позор», – написал он.

Как сообщал ForUm, 10 декабря Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной государственной измены пятого Президента Украины Петра Порошенко при подписании им Минских соглашений (по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины).

Расследование инициировано после обращения бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Ранее ГБР начало расследование 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. В большинстве из них заявителем выступает Портнов.