Туреччина розглядає можливість скасування популярної системи "все включено" у готелях. Цей радикальний крок є частиною ширшої ініціативи уряду, спрямованої на боротьбу з проблемою харчових відходів у країні. Згідно з повідомленням видання Sabah, замість "шведського столу" може бути впроваджена система "а-ля карт", що дозволить гостям замовляти лише ті страви, які вони дійсно збираються з’їсти, інформує ForUА.

Чому влада йде на такий крок?

За даними Фонду запобігання марнотратству (TİSVA), щорічно в Туреччині викидається близько 23 мільйонів тонн їжі. Особливо гострою є проблема з хлібом – щороку на смітник потрапляє близько 4,38 мільярда буханок. Ситуація в готелях із системою "все включено", де туристи часто набирають більше їжі, ніж можуть з'їсти, лише посилює цю проблему.

Перехід на "а-ля карт" розглядається як ефективний спосіб заохотити людей до більш відповідального споживання. Гості замовлятимуть страви за меню, що, як очікується, значно зменшить кількість недоїденої їжі, яка викидається.

Інші зміни для боротьби з марнотратством

Окрім готелів, уряд Туреччини планує запровадити й інші реформи, спрямовані на скорочення відходів:

Заборона годування тварин на вулицях : Щоб уникнути забруднення міст та поширення бактерій, влада хоче заборонити викидати залишки їжі для безпритульних тварин. Натомість планують створити централізовану систему, яка передаватиме залишки їжі до притулків.

Нові правила для ресторанів: Законодавчі зміни можуть дозволити гостям замовляти меншу кількість страв. Наприклад, група з трьох осіб зможе замовити сніданок лише на двох, що раніше було заборонено в деяких закладах.

Наразі ці зміни знаходяться на стадії обговорення. Якщо їх приймуть, вони можуть суттєво змінити традиційний досвід відпочинку в Туреччині та вплинути на роботу ресторанної індустрії.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що ціни на продукти в Україні зрівнялись з європейськими, а деякі навіть перевищили.