Свiт

Кінець "все включено": Туреччина готує революцію для туристів

Туреччина розглядає можливість скасування популярної системи "все включено" у готелях. Цей радикальний крок є частиною ширшої ініціативи уряду, спрямованої на боротьбу з проблемою харчових відходів у країні. Згідно з повідомленням видання Sabah, замість "шведського столу" може бути впроваджена система "а-ля карт", що дозволить гостям замовляти лише ті страви, які вони дійсно збираються з’їсти, інформує ForUА.

Чому влада йде на такий крок?

За даними Фонду запобігання марнотратству (TİSVA), щорічно в Туреччині викидається близько 23 мільйонів тонн їжі. Особливо гострою є проблема з хлібом – щороку на смітник потрапляє близько 4,38 мільярда буханок. Ситуація в готелях із системою "все включено", де туристи часто набирають більше їжі, ніж можуть з'їсти, лише посилює цю проблему.

Перехід на "а-ля карт" розглядається як ефективний спосіб заохотити людей до більш відповідального споживання. Гості замовлятимуть страви за меню, що, як очікується, значно зменшить кількість недоїденої їжі, яка викидається.

Інші зміни для боротьби з марнотратством

Окрім готелів, уряд Туреччини планує запровадити й інші реформи, спрямовані на скорочення відходів:

  • Заборона годування тварин на вулицях: Щоб уникнути забруднення міст та поширення бактерій, влада хоче заборонити викидати залишки їжі для безпритульних тварин. Натомість планують створити централізовану систему, яка передаватиме залишки їжі до притулків.

  • Нові правила для ресторанів: Законодавчі зміни можуть дозволити гостям замовляти меншу кількість страв. Наприклад, група з трьох осіб зможе замовити сніданок лише на двох, що раніше було заборонено в деяких закладах.

Наразі ці зміни знаходяться на стадії обговорення. Якщо їх приймуть, вони можуть суттєво змінити традиційний досвід відпочинку в Туреччині та вплинути на роботу ресторанної індустрії.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що ціни на продукти в Україні зрівнялись з європейськими, а деякі навіть перевищили.

 Автор: Галина Роюк

