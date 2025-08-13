Трамп відповів обуренням на очікування провалу його зустрічі з Путіним від американських медіа

Президент США Дональд Трамп обурився публікації Financial Times щодо очікування провалу його зустрічі з очільником Росії Путіним на Алясці 15 серпня. FT повідомляє, що у Трампа "немає експертів по Росії" в адміністрації.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social; Financial Times опублікували статтю на своєму сайті, повідомляє Суспільне.

У матеріалі FT йдеться про те, що під час свого другого терміну президент США Дональд Трамп скоротив Раду національної безпеки та звільнив десятки експертів з різних регіонів та країн, серед них експертів щодо Росії. Джерела FT в уряді США повідомили, що "процес зовнішньої політики, очолюваний Радою національної безпеки, значною мірою розвалився за часів цієї адміністрації (Трампа — ред.)".

За час другого терміну президента Трампа в рамках кампанії зі скорочення штатів федерального персоналу в Державному департаменті вже звільнили понад 1300 чиновників. Серед них були аналітики, які спеціалізуються на Росії та Україні в розвідувальному бюро відомства.

Американська асоціація закордонної служби, яка представляє американських дипломатів, оцінює, що близько 25% співробітників закордонної служби залишили свої посади з січня. Вакантними досі залишаються вакантними, серед них — помічник держсекретаря з європейських справ та посли в Росії чи Україні.

Питанням Росії в адміністрації Трампа займається спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Віткофф — юрист та забудовник, який до 2024 року не мав досвіду дипломатичної роботи.

Своєю чергою очільник Росії Путін "уважний до деталей" та "вміє заставати своїх співрозмовників зненацька", пише FT.

Президент США Дональд Трамп емоційно відреагував на цю публікацію. Він назвав медіа FT "нечесним".

"Дуже нечесні медіа працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей. Що це взагалі таке? Ми виграємо ВСЕ", — написав Дональд Трамп.

Трамп також наголосив, що якби він отримав безкоштовно "Москву та Ленінград", медіа все одно б повідомляли, що "він уклав погану угоду".

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска.

До цього під час підписання декларації між Азербайджаном і Вірменією, Трамп сказав, що в угоді щодо завершення війни в Україні розглядають можливість обміну територіями. За словами Трампа, йдеться про територіальні поступки, вигідні обом сторонам.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати разом із президентом США Дональдом Трампом та міжнародними партнерами заради справедливого миру, але виключив будь-які територіальні поступки Росії.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", — сказав Зеленський.

Адміністрація президента США повідомила, що Дональд Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту на Алясці за участю президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Владіміра Путіна.