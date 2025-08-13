Новий закон спростить життя українців у Польщі

Українцям, які проживають у Польщі, значно спростили процедуру оформлення документів на проживання. Відтепер подати заяву на "карту побиту" можна буде повністю онлайн, без необхідності особисто відвідувати державні установи. Рада міністрів Польщі ухвалила проєкт змін до Закону про іноземців. Ця ініціатива спрямована на спрощення бюрократичних процедур і боротьбу з шахрайством, інформує ForUА.

Які документи тепер можна оформити онлайн?

Зміни торкнуться дозволів на тимчасове та постійне проживання в Польщі, а також дозволів на довгострокове проживання в ЄС. Цей крок дозволить не тільки заощадити час, а й мінімізувати ризики співпраці з недобросовісними посередниками.

Як працюватиме нова система?

Для цього в Польщі запустять спеціальну електронну систему Moduł Obsługi Spraw – MOS II. Її основні переваги:

скорочення термінів розгляду заяв;

зменшення ризиків шахрайства;

покращення обміну інформацією між державними органами.

Ці нововведення стануть особливо важливими для українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та мають тимчасовий захист. Вони зможуть подавати онлайн-заяви на "карти побиту" строком до трьох років.

Ці зміни значно полегшать життя українців, які будують своє майбутнє у Польщі, та зроблять процес легалізації більш прозорим і доступним.

Раніше стало відомо, що Польща депортує 57 українців.