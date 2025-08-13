﻿
Головною темою зустрічі на Алясці буде негайне припинення вогню, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і союзники сподіваються, що головною темою зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і Владіміром Путіним буде негайне припинення вогню.

Про це йде мова в заяві президента Зеленського під час брифінгу разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем

"Ми говорили про зустріч на Алясці і сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент США. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть і визначимо наступні наші кроки", - повідомив Зеленський.

Своєю чергою канцлер Мерц повідомив, що Україна в принципі готова обговорювати територіальні питання, але юридичне визнання окупованих територій не обговорюється.

 Автор: Богдан Моримух

Популярнi статтi