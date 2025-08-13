Трамп має обговорити з Путіним фундаментальне питання українських та європейських інтересів безпеки, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Владіміром Путіним на Алясці в п'ятницю має обговорити фундаментальне питання українських та європейських інтересів безпеки, та вже повідомив цю свою позицію американському лідеру під час розмови в середу.

"На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні з американським президентом, і ми були одностайні в оцінці ситуації і також, якої мети можна досягти", - сказав Мерц на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Берліні в середу.

Фрідріх Мерц заявив також, що президент США Дональд Трамп після зустрічі на Алясці проінформує про результати президента України Володимира Зеленського та лідерів європейських країн.

"Після зустрічі з Путіним він (Трамп – ІФ-У) поговорить з Володимиром Зеленським та проінформує голів європейських держав. Ми сподіваємося на певний рух, на те, що буде мир в Україні", - сказав він на спільній із президентом України пресконференції у Берліні.