Конференція з Трампом закінчилася: президент США погодився, що рішень щодо територій без України не буде

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що будь-які питання, пов'язані з територіями, можуть обговорюватися винятково з Україною. На переговорах із Путіним він домагатиметься припинення вогню. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

У заяві французьким ЗМІ за підсумками переговорів президента України Володимира Зеленського та лідерів Європи з Трампом і його командою, він сказав, що одна з цілей глави Білого дому на зустріч із Путіним - припинення вогню.

"Трамп повідомив, що на зустрічі з Путіним домагатиметься припинення вогню в Україні", - сказав Макрон.

Також президент Франції додав, що, за словами Трампа, будь-які територіальні питання можуть вирішуватися винятково за участи України.