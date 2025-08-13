Конференція з Трампом закінчилася: президент США погодився, що рішень щодо територій без України не буде

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що будь-які питання, пов'язані з територіями, можуть обговорюватися винятково з Україною. На переговорах із Путіним він домагатиметься припинення вогню. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
У заяві французьким ЗМІ за підсумками переговорів президента України Володимира Зеленського та лідерів Європи з Трампом і його командою, він сказав, що одна з цілей глави Білого дому на зустріч із Путіним - припинення вогню.
"Трамп повідомив, що на зустрічі з Путіним домагатиметься припинення вогню в Україні", - сказав Макрон.
Також президент Франції додав, що, за словами Трампа, будь-які територіальні питання можуть вирішуватися винятково за участи України.
Автор: Богдан Моримух
"Він (Трамп, - ред.) наголосив, що будь-які територіальні питання можуть вирішуватися тільки за участю України, - Макрон після розмови з Трампом", - додав Еммануель Макрон.