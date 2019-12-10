Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал на воинский учет.

«Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса и если что-то...» - написал он в Facebook.

«Военкоматы, конечно, поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии», - заключил Сенцов.