также в разделеОбщество
В «ДНР» заявили, что готовы к обмену пленными по формуле «53 на 88» 10
Директору сгоревшего Одесского колледжа сообщили о подозрении 17
Языковой омбудсмен назвала первые шаги на посту 13
ГБР расследует возможную госизмену Порошенко при подписании «Минска» 45
Гончарук призвал Нефедова жестко увольнять всех коррупционеров 12
Суд отправил «единороса» из Крыма под домашний арест 18
Судью, который разрешил штурмовать Майдан, не уволили 27
Погибший на Донбассе полковник СБУ был свидетелем по делу экс-беркутовцев 18
На Житомирщине задержан мужчина, сбежавший из колонии 66
Рекомендации Венецианской комиссии по закону о языке частично воплотят 66
Президент присвоил звание «Мать-героиня» 847 женщинам 22
В Станице Луганской заметили боевиков с неизвестной символикой 39
Ляшко пришел на допрос, но отказался давать показания 32
Воронченко рассказал, где служат освобожденные украинские моряки 28
Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку 53
Глава Госгеокадастра отстранил все региональное руководство ведомства 22
Центр «Миротворец» заявил о закрытии своих серверов 93
9 декабря. Картина дня 23

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал на воинский учет.

«Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса и если что-то...» - написал он в Facebook.

«Военкоматы, конечно, поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии», - заключил Сенцов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги