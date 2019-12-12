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Государственная таможенная служба начнет открытый конкурсный отбор персонала новой таможни с конца декабря.

Об этом заявил глава службы Максим Нефедов на конференции в Киеве, передает УНИАН.

«С конца декабря мы начинаем открытые конкурсы и очень надеемся, что много людей, много честных таможенников как внутри службы, так и снаружи, так и людей, которые покинули таможню, не веря, что в рамках Министерства доходов и сборов и Государственной фискальной службы были кому-то нужны, вернутся на работу. И будут работать на новых достойных условиях и с достойными зарплатами», - сказал Нефедов. Он подчеркнул, что у ведомства беспрецедентные вызовы по обновлению кадрового состава, чтобы вернуть доверие бизнеса и граждан к таможне.

«В центральном аппарате мы сменили около 80% всего руководящего состава. Это не только все заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и низшего звена», - добавил Нефедов.

Также он напомнил, что более 500 одиозных руководителей разных уровней, особенно в регионах, широко известных контрабандными потоками, не попали в новую таможню и будут уволены.

«Обновлено 40% руководителей таможенных постов, и это только начало»,- подчеркнул глава таможни.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на налоговую и таможенную службы. По итогам конкурсного отбора первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря.
 
ForUm

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