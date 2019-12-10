Судья скандального Окружного админсуда Киева Евгений Аблов получил выговор, сообщает Центр противодействия коррупции.

«Высший совет правосудия оставил в должности судью Майдана Евгения Аблова. Знаете, как ВСП наказал Аблова? Выписал строгий выговор с лишением доплат к зарплате в течение 3 месяцев», - говорится в сообщении.

«То есть ВСП отмазал Аблова в шестую годовщину попытки разгона Майдана. Именно Аблов дал добро на разгон Майдана, чтобы была возможность установить новогоднюю елку», - напомнили в ЦПК.

Дива не трапилось. Вища рада правосуддя залишила на посаді суддю Майдану Євгена Аблова. Знаєте як ВРП покарала Аблова? Виписала сувору догану з позбавленням доплат до зарплати впродовж 3 місяців. Цирк. pic.twitter.com/0V5uFsyAgM — ЦПК (@zer0_corruption) 10. prosince 2019





10 декабря ВСП рассматривала жалобу судьи Аблова на решение второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 8 апреля 2019 года о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Самого Аблова на заседании не было.

В апреле ВСП отстранила судью от должности заместителя председателя Окружного административного суда Киева.

Летом этого года Генпрокуратура сообщила, что председатель Окружного админсуда Киева Вовк и двое его коллег – Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов – получили подозрения в вынесении неправосудных решений и вмешательстве в работу судебных органов, в частности Высшей квалификационной комиссии судей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 июля обнародовало записи разговоров, вероятно, судей Окружного административного суда Киева, в частности председателя этого суда Павла Вовка и его заместителя Евгения Аблова. Это произошло после того, как сотрудники НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном административном суде Киева и в Суворовском районном суде Одессы.

В суде назвали обыски НАБУ и ГПУ давлением.