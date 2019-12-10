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В ближайшее время Укрзализныця планирует дать новую жизнь Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве. Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Именно таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Его редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro, максимально открыто, выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (более 10 тыс. квадратных метров)», - сообщил Кравцов.

По его словам, в процессе запланированных изменений будут ликвидированы торговые точки, мешающие пассажирам или портящие интерьер. Удобные и неиспользованные площади, такие как багажное отделение, где сейчас проходит выставка Ukraine WOW, будут коммерциализированы. На обустройство новых торговых мест, как подсчитали в компании, потенциальный арендатор потратит около 70 млн грн. «Благодаря такому подходу будет реконструирован изнутри вокзал и значительно увеличены доходные поступления Укрзализныци: рассчитываем на рост в 7 раз. Пока же с начала 2019 вокзал принес компании более 87 млн ​​грн убытков», - отметил Кравцов.

Руководитель Укрзализныци также сообщил, что на следующем этапе Укрзализныця планирует реконструировать привокзальные площади и впоследствии часть площадей передать в концессию. Также на базе железнодорожного вокзала должен появиться торгово-развлекательный центр. «До конца года мы публично представим на обсуждение общественности все этапы масштабной реконструкции», - резюмировал Кравцов.
ForUm

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