9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран нормандской четверки. Она стала площадкой для первой встречи и переговоров тет-а-тет Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В общей сложности делегации Франции, Германии, Украины и РФ провели в Елисейском дворце почти десять часов — вплоть до глубокой ночи. Формат переговоров менялся: Ангела Меркель, Франсуа Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин общались вчетвером; также состоялась первая встреча президентов РФ и Украины один на один и более широкие российско-украинские двусторонние переговоры.

По итогам встречи стороны утвердили коммюнике и вышли на совместную пресс-конференцию. Самые осязаемые договоренности — обмен пленными и прекращение огня на Донбассе до конца года.

НВ рассказывает главное, что нужно знать о нормандских переговорах 2019, которые немецкий Spiegel ранее назвал одной из самых важных политических встреч года.

Как проходила встреча

Начало нормандских переговоров 9 декабря — единственная их часть, которая прошла по графику. Впоследствии он неоднократно нарушался, а итоговая пресс-конференция Макрона, Меркель, Путин и Зеленского состоялась почти на 4,5 часа позже запланированного.

Около 16:00 по киевскому времени руководители четырех государств прибыли в Елисейский дворец, где Зеленский вначале провел отдельную встречу с Макроном, а затем с Меркель. Так же по очереди лидеры Германии и Франции пообщались с Путиным.

Эти встречи затянулись и протокольная часть четырехсторонних переговоров началась после 18:00 по Киеву, с более чем часовым опозданием. В присутствии камер Меркель, Макрон, Путин и Зеленский зашли в зал переговоров и заняли места за круглым столом, где их несколько минут снимали фотографы. После этого прессу попросили покинуть зал.

Переговоры в нормандском формате за закрытыми дверями продлились более двух часов. Украинскую делегацию, помимо Зеленского, представлял помощник президента Андрей Ермак, глава МИД Вадим Пристайко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и советник президента Руслан Демченко.

Затем в нормандских переговорах сделали паузу на двустороннюю встречу Путина и Зеленского. Около 15 минут президенты общались с глазу на глаз, затем их переговоры проходили в расширенном формате. Обсуждали и газовый вопрос — к переговорам подключились министры энергетики Украины и РФ (Алексей Оржель и Александр Новак), а также директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко и глава Газпрома Алексей Миллер. В сумме украинско-российские переговоры, включая встречу Путин-Зеленский, продолжались около полутора часов.

Затем около 22:00 по киевскому времени президенты Украины и РФ вернулись к Макрону и Меркель, чтобы принять участие в совместном рабочем ужине.

Уже после полуночи четыре лидера наконец-то вышли к прессе. Журналисты прождали Путина, Зеленского, Меркель и Макрона в конференцзале более двух часов.

На пресс-конференции руководители стран нормандской четверки озвучили базовые пункты утвержденного ими коммюнике и ответили на вопросы четырех журналистов.

О чем договорились

Обмен пленными — его запланировано провести до конца 2019 года. К пленным должны получить доступ сотрудники Красного Креста — «полный и безусловный». При этом Зеленский неоднократно упоминал о формате обмена «всех на всех», тогда как Путин твердил обо «всех установленных на всех установленных». В коммюнике есть обе формулировки (обмен «до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных»). Позже Зеленский уточнил, что речь идет о возвращении в Украину 72 человек из ОРДЛО.

Перемирие — полное прекращение огня на Донбассе должно быть установлено до конца 2019 года.

Разведение войск — договорились о взаимном отводе войск еще в трех точках до конца марта 2020 года. Где именно — определит Генштаб. По словам Зеленского, это будут «гуманитарные точки», а не стратегические позиции. Путин настаивал на том, чтобы Украина отвела войска вдоль всей линии разграничения, Зеленский на это не согласился.

Минские договоренности — признаны основой работы Нормандского формата. В коммюнике отмечается, что нормандская четверка привержена «их полной имплементации». Однако на итоговой пресс-конференции Меркель выразила надежду, что минский формат «удастся оживить и он будет гибким».

Формула Штайнмайера — будет включена в украинское законодательство «согласно версии, согласованной нормандской четверкой и трехсторонней контактной группой».

Закон об особом статусе Донбасса (временный) — срок его действия будет продлен на год. «Нам легче сейчас продлить этот закон и потом позже внести формулу Штайнмайера — видя определенные шаги с другой стороны, что мы приближаемся к деэскалации, — чем принимать новый закон», — пояснил Зеленский на брифинге украинским СМИ.

Миссия ОБСЕ — должна получить доступ ко всей территории Украины и работать в режиме 24/7, а не только 12 часов в сутки.

Нормандский формат — будет продолжен, следующая встреча нормандской четверки должна пройти через четыре месяца, весной 2020 года. До этого советникам лидеров и главам МИД поручили найти варианты воплощения в жизнь «политических условий и условий безопасности», чтобы в ОРДЛО можно было провести местные выборы.

Какие темы были самыми спорными

Контроль над границей — вопрос остался открытым. Зеленский настаивал, что Украина должна получить контроль до проведения местных выборов, Путин — что только после выборов, ссылаясь на текст Минских соглашений 2015 года. По словам Зеленского, эта дискуссия заняла больше всего времени и поднималась на всех уровнях — несколько раз в четырехстороннем формате, в разговоре с Путиным с глазу на глаз, в двустороннем общении украинской и российской делегаций.

Дата местных выборов — ее пока нет, Украина не брала на себя конкретных обязательств об их сроках.

Возвращение незаконно осужденных Украинцев из РФ и Крыма — вопрос вынесли «за скобки» нормандской встречи 9 декабря. Зеленский был намерен вести речь о большом обмене, включая и эти категории, однако сделать этого не удалось.

Закрепление особого статуса Донбасса в Конституции — украинская сторона утверждает, что не согласилась на это.

Разведение войск — РФ, Франция и Германия, по словам Зеленского, вели речь о разведении вдоль всей линии разграничения. Украинская сторона категорически на это не согласилась — ссылаясь в том числе на низкий темп даже на «пилотных» участках. Зеленский отстаивает позицию, что путь решения конфликта должен был найден до отвода войск по всей линии.

О чем еще говорили

Красные линии — на итоговой пресс-конференции Зеленский перечислил конкретные пункты, по которым Украина не пойдет на уступки. Это сохранение унитарного статуса Украины и невозможность ее федерализации; неизменность вектора движения и развития Украины («невозможность кого-либо влиять на этот вопрос», кроме народа Украины); а также отказ идти на уступки ценой территорий («Донбасс и Крым — это Украина»).

Крым — до этого вопроса на саммите «не дошли», хотя украинская сторона готовилась поднимать проблему аннексии, заявил Зеленский.

Газ — тему не поднимали в переговорах лидеров нормандской четверки, но обсуждали в двусторонних переговорах с РФ. «Этот вопрос мы разблокировали», — заявил Зеленский. По его словам, далее советники президентов и энергокомпании будут вести переговоры о деталях нового контракта. Украина добивается его подписания на 10 лет, «но будет точно не один год», пояснил президент. «Договорились договариваться», — резюмировал глава Нафтогаза Юрий Витренко.

Путин прокомментировал газовые переговоры на итоговой пресс-конференции. «А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе», — заявил российский президент.

Прямые переговоры Киева с ОРДЛО — президент Зеленский дал понять, что не сядет за стол переговоров с представителями так называемых «ЛНР» и «ДНР». Зеленский сообщил, что «более справедливо» было бы привлечь к переговорам в рамках трехсторонней группы в Минске не только представителей квазиреспублик, но и жителей Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта.

Как оценили итоги встречи участники нормандской четверки

Мы собрали главные заявления четырех лидеров, в которых они характеризовали атмосферу проведения саммита и его итоги.

Ангела Меркель: Я очень довольна итогами встречи. Как говорят в политике, возник момент. Формула Штайнмайера пойдет на пользу Украине. Мы также надеемся, что Минский пакет будет гибким и что он будет оживлен.

Эммануэль Макрон: Мы во многих смыслах достигли прогресса и возобновили отношения. Заново запустили нормандский формат. Хочу поприветствовать политическое мужество и решительность президента Украины — это помогло восстановить доверие на высоком уровне.

Владимир Путин: Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Ну а как же? Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами — это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках — это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный, широкий круг вопросов, и по многим из них достигли прогресса.

Владимир Зеленский: Настроение сегодняшней встречи — больше положительное, хотя дискуссия была сложной и долгой. Мы обязаны найти выход. Но украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям. О прекращении огня 20 раз договаривались и 20 раз оно срывалось. Лишь конкретные действия будут доказательством. Это дорога с двусторонним движением.

С президентом России очень сложно договариваться, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились. Я другой человек, я быстрый человек. Тут другая природная биомеханика: он все разбирает на детали и мы начинаем согласовывать каждое слово. Можно договориться или нет — мы точно увидим. Уступки были — я это почувствовал. Пока что ничья.