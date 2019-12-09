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Сотрудники социального отдела Одесской епархии Украинской Православной Церкви посетили больницы, где находятся пострадавшие в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса студенты, преподаватели и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии.

«Священники узнали у пострадавших о потребностях и передали всем продукты питания, а также необходимые в настоящее время медикаменты. Социальным отделом Одесской епархии налажена коммуникация со всеми лечебными учреждениями Одессы, где находятся пострадавшие и в случае первоочередной необходимости недостающие медицинские препараты будут оперативно доставлены», - сообщили на сайте епархии.

Сёстры милосердия Марфо-Мариинской обители на Литургии помолились за всех пострадавших и умерших во время пожара в Одессе, а по окончанию службы провели благотворительную ярмарку по сбору средств для помощи.

При поддержке УПЦ были организованы горячие обеды и чай для сотрудников ГСЧС, которые ведут поисковую операцию на месте пожара на улице Троицкой, а также для сотрудников правоохранительных органов, которые несут дежурство возле места трагического события.

Как сообщалось ранее, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы сегодня прошла церемония прощания с сотрудником пожарной службы Одессы Сергеем Шатохиным.
ForUm

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