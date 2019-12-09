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Совет национальной безопасности и обороны по ошибке внес жительницу Бахмута Викторию Агапову в списки лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, была внесена Агапова Виктория Сергеевна, жительница города Бахмут, которая в отличие от другой Агаповой не имеет никакого отношения к работе так называемой «территориальной избирательной комиссии» на оккупированной территории Донецкой области», – написал он.

По словам Данилова, на заседании СНБО Украины в субботу 7 декабря во председательством президента Владимира Зеленского этот вопрос был рассмотрен и проголосовано решение о внесении соответствующих изменений в указ президента с целью исправления допущенной несправедливости.

«Сегодня имел телефонный разговор с Викторией Сергеевной и извинился за допущенную ошибку. Сообщил, что после возвращения президента Владимира Зеленского со встречи в «нормандской формате», будет подписан соответствующий указ, проект которого уже подготовлен аппаратом СНБО к подписи», – подчеркнул он.

Напомним, тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Так, по инициативе Кабинета Министров, Службы безопасности Украины и Национального банка были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

 
ForUm

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